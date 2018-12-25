ADÜ'de görevde yükselme töreni

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)'de yakın dönemde görevde yükselmeleri gerçekleşen öğretim üyeleri tören düzenlendi. Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törene görevde yükselen akademisyenler yürüttükleri çalışmlar hakkında bilgi verirken Rektör Bircan da devam eden projelere desteklerinin süreceğini söyledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın başkanlığında düzenlenen törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak ve görevde yükselmeleri gerçekleşen akademisyenler katıldı.

Sohbet havasında geçen etkinlikte, 7 öğretim üyesi profesörlüğe, 25 öğretim üyesi doçentliğe yükselirken, 1 öğretim üyesi de Dr. Öğretim Üyesi unvanını kazandı. Öğretim üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan devam eden projelere desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan törende yaptığı konuşmada “Aynı zamanda kurulan pek çok üniversiteden akademik alanda çok daha iyi bir konumdayız. Daha iyi bir noktaya gelebilmek için araştırmaların sayısını arttırarak en iyi kaliteyi yakalamayı hedeflemeliyiz. Ulusal ve uluslararası alanda örnek projelerle Üniversitemizin adını en iyi şekilde duyuracak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Görevde yükselmeleri gerçekleşen öğretim üyelerimizi tebrik eden Rektör Bircan, bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.