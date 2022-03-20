ADÜ'de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları Aydın Menderes Derslikleri'nde gerçekleşti.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Personel Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlarda; Görevde Yükselme Sınavı için Yardımcı Hizmetler Sınıfından, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına olmak üzere 10 adet kadro için 31 personel sınava katıldı

Unvan Değişikliği Sınavı için ise 1 adet Mühendis Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 1 adet Mühendis, 1 adet Sosyolog, 1 adet Veteriner Hekim, 3 adet Programcı, 5 adet Tekniker, 2 adet Tekniker, 1 adet Tekniker, 1 adet Tekniker, 1 adet Tekniker kadrolarından oluşmak üzere; toplam 10 adet Görevde Yükselme, 17 adet Unvan Değişikliği kadrosu için 77 personel sınavlara katıldı.

Görevde Yükselme Sınavından 60 puan üzeri puan alan personel ile Unvan Değişikliği Sınavlarından 70 puan üzeri puan alan personel sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanacak.