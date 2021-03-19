ADÜ'de Hasta ile Empatik İletişim Paneli gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi'nin bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hasta ile Empatik İletişim: Söylemek İstediklerinizi Metaforlara Tercüme Edin" isimli panel, çevrimiçi olarak yapıldı.

Dr. Cüneyt Tuğrul'un sunumuyla gerçekleşen moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevgi Özsoy'un yaptığı panele, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Belgin Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Dr. Cüneyt Tuğrul sunumunda; hastayı anlamak, anlaşılır olmak ve ortak dil oluşturmak için metaforların çok yönlü yararlarını örneklerle açıkladı. Metafor kullanımında özellikle hastayı olumlu yönde motive eden, onun tedavi ve iyileşme sürecine katkı verenlerin kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Cüneyt Tuğrul, metaforların hastanın tedavi ve iyileşme sürecinde insiyatif almasına yardım ettiğini belirtti.

Katılımcıların soruları ve görüşleri ile son bulan panelde, öğretim elemanları ve öğrencilere sunumu ile verdiği değerli katkılar için Dr. Cüneyt Tuğrul'a teşekkür belgesi verildi.