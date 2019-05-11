ADÜ'de Hemşirelik Haftası kutlandı

Hemşirelik Haftası kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, akademik ve idari personelimizin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmaları bölümünde Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Hemşire Gülsüm Pekçetin, Hemşirelik Haftası'nı kutlayarak, hemşirelik mesleğinin temelinin sevgiye, şefkate ve beceriye dayandığını söyledi.

İnsan ilişkilerinin yönünü belirleyen en önemli faktörün ahlak olduğunu söyleyen Söke Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, “Her meslekte olduğu gibi sağlık alanında da mesleklerini icra edenlerin mesleki yetkinliklerinin yanında, ahlaki ve insani değeri de son derece önemlidir.” diyerek hemşirelik mesleğinin başlı başına bir değer olduğunu ifade etti.

Hemşireliğin sorunlarından bahsederek örgütlenmenin önemine dikkat çeken Aydın Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hilmiye Aksu, meslektaşlarının Türk Hemşireler Derneği'ne üye olmasını istedi. Akademisyenler olarak geleceğin hemşirelerini yetiştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Aksu, hemşirelik mesleğinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önüne geçerek rol model olmaları gerektiğini belirtti.

Üniversitedeki varlık nedenlerinin öğrenciler olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır, “Bizim görevimiz, öğrencilerimizi aydınlanma, beceri, ilim, insani değerler ve şefkat ile donatılmış sağlık personeli olarak yetiştirmektir. Sizleri bilime, doğaya, sanata meraklı, öğrenmekten, çalışmaktan zevk alan, insana, hastaya saygılı, sevgi dolu, sorumluluk sahibi, işini ve ülkesini seven bireyler olarak yetiştirme gayretinde olacağız.” dedi. Prof. Dr. Dayanır konuşmasını ‘Dokun Şifaya' adlı şiirini sunarak tamamladı.

Bir toplumun sosyal gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birinin sağlık hizmetlerinin sunumu olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ülkemizde de son yıllarda sağlık hizmeti sunumunda yaşanan olumlu gelişmeler ile sağlık alanında pek çok başarı elde edildiğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Bilgi ve beceri yönünden, sağlık alanındaki gelişmeleri takip ederek yetiştirdiğimiz hemşirelerimiz, sağlık hizmetlerinin sunum ve kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olur. Hemşireler, topluma sunduğu sağlık hizmetinin yanı sıra toplumda lider, önder ve rol modeldirler. Hemşirelik mesleğinin sağlık sistemi içinde oynadığı rolün daha iyi anlaşılabilmesini dileyerek Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu “Hemşireler Her Yerde Öncü Bir Ses Hemşirelikte Estetik” konulu konferansı gerçekleştirdi. Hemşireliğe gereken önemin verilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Köşgeroğlu, hemşirelerin sadece eğitim yönünden değil, duygusal anlamda da kendilerini besleyecek ortamlara ihtiyaç duyabileceklerini belirtti. Hemşirelik ve sanatın birbiriyle ilişkisine değinen Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, hastalarla iletişimin önemine de vurgu yaptı. Köşgeroğlu, hastaya dokunmanın, hasta ile göz teması kurmanın bir iletişim yöntemi olduğunu belirterek insan vücudunda hemoglobin değerini arttırdığını söyledi. Köşgeroğlu eğitim sistemine beşeri alandaki derslerin de eklenmesi tavsiyesinde bulunarak konuşmasına son verdi.

Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu'na teşekkür belgesi ve çiçeğini Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır verdi.

Konferansın ardından öğrenciler arasında düzenlenen “İçimizdeki Enler” yarışmasının sonuçları açıklandı. Gerçekleşen ödül töreninde dereceye girenlere teşekkür belgeleri verildi.

Hemşirelik Fakültesi Müzik Grubu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile Hemşirelik Haftası etkinliği sona erdi.