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ADÜ'de insan vücudundaki doğal delikler kullanılarak kolon ameliyatı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Genel Cerrahi Bölümü’nde görev yapan Doç.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve ekibi, NOTES ( Naturel orifice transluminal endoscopic surgery) yöntemiyle insan vücudundaki doğal delikleri kullanıp kesi yapmayarak ilk kolon ameliyatını gerçekleştirdi. NOTES yöntemini Aydın ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen ekipte, Doç. Dr. Murat Yılmaz'ın yanısıra asistan Dr. Murat Demir ve Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Feray Gürsoy yer aldı.


ADÜ'de ilk kez NOTES yöntemiyle kolon ameliyatı yaparak önemli bir başarıya imza atan Doç. Dr. Murat Yılmaz, “ NOTES ( Naturel orifice transluminal endoscopic surgery ) yöntemiyle insan vücudundaki doğal delikleri(makat,ağız,vagen gibi) kullanıp kesi yapmayarak ilk kolon ameliyatımızı gerçekleştirdik. Kalın barsak( kolon) ameliyatlarında da laparoskopik biten ameliyatta çıkartılması gereken spesmeni kesi yapmayarak makattan çıkartıyoruz. Bunun sonucunda açık ameliyata göre ağrı daha az olur, ciltte iz olmaz, fıtık ve enfeksiyon riski olmaz. Ayrıca, hastanede yatış süresi ve işe dönüş süresi daha kısadır. Özellikle obez hastalarda karına girmeden, laparoskopide tecrübeli cerrahi ekip tarafından daha kolaylıkla yönetilebilir. Laparoskopik kolon ameliyatını rutin olarak yapıyorduk ve şu ana kadar 100'ün üzerinde başarılı cerrahi operasyonlar yaptık. Şimdi de NOTES yöntemini uygulamaya başladık. İlk uygulamamız son derece başarılı oldu. Bundan sonra NOTES yöntemini de uygun vakalarda uygulamayı planlıyoruz “ dedi.

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