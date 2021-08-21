ADÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri devam ediyor

7126 Sivil Savunma Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında gerçekleşen eğitimi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter ve Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir gerçekleştirdi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan İdari Mali İşler Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, ADÜ yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine önem verdiğini belirterek özverili çalışmalarından dolayı koruma ve güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Güvenlik ve koruma görevlilerinin görev, yetki, sorumlulukları ile acil durum ve afetlerde güvenlik konularında bilgilendirme yapılan eğitimde mevzuat çerçevesinde bulunan yangın, deprem, hırsızlık, sabotaj konuları ele alındı.