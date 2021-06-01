İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ'de iş sağlığı ve güvenliği ile kariyer olanakları üzerine söyleşi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kariyer’ başlıklı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kariyer' başlıklı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.


Öğr. Gör. Dr. Hakan Silitalay'ın organizatörlüğüyle gerçekleştirilen söyleşiye, Dr. Öğretim Üyesi İSG Uzmanı Evrim Demir ve İSG Uzmanı Durmuş Samet konuk olarak katıldı. Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen söyleşi, soru - cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.