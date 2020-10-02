ADÜ'de Jeotermal enerjinin verimliliği araştırılacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından aktif hale getirilen Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde jeotermal enerjinin verimliliği ve üretime katkıları hakkında çalışma yapılacak.

Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Araştırma Uygulama Merkezi, yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk toplantısını Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirdi. ADÜ Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydın'da jeotermal enerjinin verimlilik üzerine etkilerini araştıracak. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında çalışmalarına hız veren merkez, jeotermal enerji uygulamaları konusunda bilgi birikimine ve deneyimine sahip öğretim üyeleri projeleriyle Aydın'a yapılabilecek katkılara çalışmalarıyla ışık tutacak. Jeotermal enerjinin verimliliği ve üretime katkıları konusunda yapılacak çalışmalarla yerel ve ulusal politikaların oluşumuna katkı sunulacak.

“Jeotermal gücümüzü üretime katkı sağlar hale nasıl getiririz?”

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında hem doğaya dost oluşu hem de yerli ve milli bir kaynak oluşu bakımından önemli bir yere sahip olan Jeotermal enerjinin önemli bir çalışma konusu olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yapılacak çalışmalarla enerji bağımlılığı noktasında da büyük katkılar sunulabileceğini belirtti.

Rektör Aldemir, “Ülkemiz son dönemde özellikle savunma sanayide yerli ve milli bir politika izleyerek nerelere geldiğini görüyoruz. Bu, enerji alanında da olabilir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin bu konuda hem heyecanı hem de bunu düşleyen ve bu konuda alın teri dökecek yetenekli akademisyenleri var. Jeotermal gücümüzü bir enerji kaynağının yanında üretime katkı sağlar hale nasıl getiririz? Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nün ortaya koyacağı bilimsel çalışmalar ışığında her türlü bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Bu da Aydınımıza ve ülkemize katkı için çıktığımız bu yolda her türlü bilgi kirliliğini de giderecektir” dedi.