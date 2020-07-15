ADÜ'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kan bağışına, üniversite hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınları katıldı. Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, “Dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid-19 virüsü sebebiyle Ülkemiz genelinde kan stokları kritik seviyenin altına düşmüştür. Kızılay, kana ihtiyaç duyan hastalarımızı mağdur etmemek için 18-65 yaş arası tüm sağlıklı bireyleri kan bağışına davet etmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne de vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” sözleri ile kan bağışı için çağrıda bulundu.