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ADÜ'de kariyer eğitimi gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Eğitimleri’ kapsamında düzenlenen kariyer eğitimi, Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Eğitimleri' kapsamında düzenlenen kariyer eğitimi, Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Eğitim Koçu Hilal Çatak tarafından verilen eğitime öğrenciler katıldı. Kariyer eğitiminde “Başarılı bir Kariyer için Google'da Bulamadığınız Her Şey” temasıyla kişilerin kendi kariyer planlarını yapmaları oyunlaştırılarak anlatıldı.


Eğitim süresince öğrenciler, kendilerini gerçekleştirmeye yönelik farkındalıklar ve pozitif kazanımlar elde etti. Eğitim, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan vekili Özden D. Faydalıgül'ün Eğitimci Hilal Çatak'a teşekkür belgesini vermesiyle son buldu.

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