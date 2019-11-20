ADÜ'de ‘Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler' Adlı bölgesel toplantı gerçekleşti

Türk Cerrahi Derneği ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalının birlikte düzenlediği ‘Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler' adlı bölgesel toplantı, Atatürk Kongre Merkezi'nde Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdem Ali Özkısacık, Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. Seher Demirer ve akademisyenler katıldı.

200 civarında katılımcının olduğu toplantıda açılış konuşmasını yapan Sempozyum Başkanı ve ADÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran, “Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler konusunu hep birlikte konuşup tartışmayı hedefledik. Bu konuda bölgemizde ve ülkemizde bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmalarından çok şey kazanacağımız değerli hocalarımızla birlikteyiz. Bize bu olanağı sağlayan Türk Cerrahi Derneği' ne ve bilimsel katkı sağlayan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. Seher Demirer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdem Ali Özkısacık'ın ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptığı konuşmasında , "Üniversitemiz bilimsel anlamda Türkiye'deki önemli üniversitelerden birisi olmakla birlikte bu anlamda ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bugünkü toplantıda Üniversitemiz olarak sizleri ağırlamaktan gurur duymaktayız “dedi.

Açılış konuşmalarından sonra ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. Seher Demirer'e ADÜ'nün hediyelerinden takdim etti.

Toplantıda ‘Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler' hakkında geniş bilgiler verildi.