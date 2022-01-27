ADÜ'de ‘Kültür-Sanat İlişkisi Bağlamında Geleceğe Bakış' adlı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2022 Söyleşi-Konferanslar Dizisi kapsamında 'Kültür-Sanat İlişkisi Bağlamında Geleceğe Bakış' adlı söyleşi, çevrim içi olarak gerçekleşirken, söyleşinin konuğu; gazeteci, müzisyen, söz yazarı, besteci ve yazar Ahmet Şafak oldu.

Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye; ADÜ, Selçuk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve söyleşinin moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, “Milli kültür vazgeçilmezimizdir ve aslında günümüzde yaşadığımız ekonomik, iktisadi, bilimsel ve sanatsal tüm buhranların çözüm anahtarı da milli kültürdür. Burada bizi dinleyen öğrencilerim hatırlayacaktır. Ben hep derim ki kendi kültüründen beslenmeyen sanatta bilimde evrensel boyuta taşınamaz. Bu bakış açısıyla kültür ve milli kültür önemli elbette. Türk Sanatı nereye gidiyor?, Nereye gitmeli?, Kültür ve sanat bağlamında Türk'ün geleceği nasıl şekillenecek? Daha doğrusu nasıl şekillenmeli? sorularına bu söyleşide cevap arayacağız" dedi.

Ahmet Şafak yoğun katılımla gerçekleşen söyleşiye, katılımcılara teşekkür ederek başladı. Şafak konuşmasında, “Sanat ve bilim mutlaka milli kültürden esinlenmelidir. Sanatçı ve bilim adamı ise asla susmamalı, konuşmalıdır. verimli geçen bir konferans ve söyleşi ile Üniversitemizde bulunmaktan büyük keyif aldım. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk Asrına Girerken (Dünya Türklüğü Uyanıyor), Kavramlara Dokunmak, Yükselen Milliyetçilik ve Liberal İhanet, Kan Meclisi 1915, Kurt, Şöhret Sanatı Öldürdü gibi 17 kitabı olan sanatçı ve yazar Ahmet Şafak söyleşisi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.