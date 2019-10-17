ADÜ'de kütüphane eğitimleri başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Eğitimleri' kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Eğitim Semineri' ADÜ Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Emerald Group Publishing Limited Türkiye ve Orta Asya temsilcisi Mine Tonta'nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde Emerald Group hakkında bilgi veren Mine Tonta, makale yazma teknikleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

İyi Bir Makale Nasıl Olur?

Çalışma ve makalelerin dergilerde yayınlanma kriterlerini anlatan Mine Tonta; kariyer, paylaşma, itibar ve yayınlayanın iş tecrübesi gibi etkenlerin makale ve çalışmaların yayınlanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Dergi seçiminde doğru kararın bir yatırım işi olduğunu belirten Tonta, iyi bir seçimin, çalışmanın saygınlığını ve tanınırlığını arttırmasında önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Tonta, “44 farklı ülkeden yayın kabul eden Emerald Group'un en çok dikkat ettiği hususlar; çalışmanın dili, referanslar ve yazarlara yapılan atıflardır” diye konuştu.

Editörlerin ve hakemlerin dergilerde yayınlanacak makalelerde aradığı belirleyici özellikler hakkında konuşan Tonta; orijinallik, araştırma yöntemi, tartışmanın mantıksal devamlılığı, teorik ve pratik çıkarımlar, makalenin mevcut bilgiyle ilgisi ve onu geliştirmesi, referansların güncelliği, global odaklılık, editoryal kapsam ve iyi bir başlığın iyi bir makale için gereken özellikler olduğunu söyledi.

Mine Tonta, yapılan çalışmanın editör ve hakemlere sunulmadan önce yazar tarafından bizzat incelenip hataların düzeltilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Eser gözden geçirilirken tespit edilen gramer ve yazım hatalarına, eksik veya hatalı referanslara dikkat edilmeli. Bu aşamada yazının başkalarına gösterilmesi ve taze bir gözle yazının kontrol edilmesi yararlı olacaktır” dedi.

Makale yazmaya yeni başlayanlar ve kendini geliştirmek isteyenlere hitap eden etkinlikte iyi bir makalenin özellikleri, bir makalenin yayınlanma süreci gibi konularda bilgiler verildi.

Predatory/yağmacı dergilerle ilgili bilgilerin de sunulduğu seminerde öğretim üyeleri makale yayını ile ilgili kendi deneyimlerini ve sorunlarını paylaştılar. Etkinliğe öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.