ADÜ'de ‘Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Paneli' düzenlendi

Yılı Paneli” Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

ADÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Milli mücadelenin kahramanlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladığı açılış konuşmasında ADÜ Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Musa Gümüş, milli mücadele sırasında vatanın içinde bulunduğu koşullardan bahsetti. Gümüş, “Millet zor durumda iken milli mücadeleyi bir vazife, bir sorumluluk olarak görmüştür. Milli mücadeleyi emsalsiz kılan da bu milli şuur olmuştur.” diyerek 19 Mayıs ruhundan ilelebet ayrılmamamızı temenni etti.

19 Mayıs 1919 tarihinin kutlu ve anlamlı yürüyüşün başladığı tarih olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “19 Mayıs, Türk Milleti'nin esir olmamak için verdiği mücadelenin ilk günü. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş, birlik ve beraberlik içerisinde azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gençlere seslenerek “İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan siz gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişmiş, tarihinize sahip çıkan, milli değerlerine bağlı, her açıdan nitelikli ve donanımlı bireyler olarak ülkemizi küresel rekabette avantajlı konuma getirecek olanlar sizlersiniz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen Türkiye Kuva-yı Milliye ve Mücahitler Derneği Aydın Şubesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Kahramanlık Türküleri dinletisi, katılımcıların beğenisini topladı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan'ın oturum başkanlığını üstlendiği panelde, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak, “Mondros Mütarekesi ve Milli Mücadele Düşüncesi”; Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Selma Yel “13 Kasım 1918'den 19 Mayıs 1919'a Mustafa Kemal'in İstanbul'daki Faaliyetleri ve Milli Mücadele Fikri”; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sinever Esin Dayı “Milli Mücadelenin Amaç ve Yönteminin Tespitinde Uluslararası Dengeler ve Siyasi Gelişmeler”; Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan “Yeni Devletin Kuruluşu Yolunda 19 Mayıs 1919 Tarihinin Anlamı”; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Timuçin Faik Ertan “ Kongreler ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Örgütlerinin Sevk İdaresi” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Katılımcıların sorularını cevaplandıran panelistlere teşekkür belgeleri, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut tarafından verildi.