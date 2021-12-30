ADÜ'de öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Didim MYO Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere kapasiteleri oranında hedefler koymaları tavsiyesinde bulunan Psikolog Basri Göç, “Kapasitemizin üstünde bir hedef koyduğumuzda ve bu hedefimiz gerçekleşmediğinde mutsuz olmamız kaçınılmazdır.'' dedi. Uyuşturucu madde bağımlılığı konusuna da değinen Göç, “Kimyasal maddelerin vücudumuza çok ciddi zararları var. Mutluluğu doğal yollardan yaşamak zorundayız.'' ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, teşekkür belgesi verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.