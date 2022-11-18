ADÜ'de öğrencilerin ruh sağlıkları üzerine toplantılar sürüyor

Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrencilerinin, ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının arttırılması amacıyla düzenlenen farkındalık toplantılarının ikincisi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkan V. Faruk Uludağlı başkanlığında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Derya Levent'in sunumlarıyla düzenlenen toplantı; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aydın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Kızılay Aydın Şube Başkanlığı temsilcileri ile ADÜ SKS etkinlik sorumlularının katılımlarıyla gerçekleşti.

Üniversite öğrencilerinin psikososyal uyumlarını arttırabilmek amacıyla düzenlenen toplantı sonunda, ilçelerimizde kurulması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin en kısa zamanda aktif hale getirilmesi, ilgili kurumların üniversitede stant açarak öğrencileri bilgilendirmesi, kariyer günleri etkinlikleriyle öğrencilere iş olanaklarının sağlanması, tüm katılımcı kurumların iştirakleriyle, öğrencilere yönelik bir bilgilendirme programının düzenlenmesi kararlaştırıldı.