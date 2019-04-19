ADÜ'de ‘Otizm Farkındalık' etkinliği gerçekleşti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından ‘Nisan Ayı Otizm Farkındalık Etkinliği' düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından Otizm Farkındalık ayı olarak kabul edilen Nisan ayı içinde tüm dünyada olduğu gibi ADÜ'de de otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, öğretim üyeleri, otizmli çocuklar ve aileleri, tıp fakültesi öğrencileri ve personelinin yanı sıra Aydın'da eğitim gören farklı ilkokul ve ortaokullardan öğrenciler katıldı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu ,yaptığı açılış konuşmasında “Bugün özel bir gün sizlerle birlikte olduğumuz için çok heyecanlıyım burada olmanız hepimiz için çok değerli o yüzden sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Ünver Koçak da, “Spor ve Otizm” konulu sunumu gerçekleştirerek sporun otizmli çocuklarda faydalı yönleri ve pozitif etkileri ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Program hastande tedavi gören otizmli çocukların piyano dinletisi ve söyledikleri şarkılar ile devam etti.

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) kurucusu Dr. Orçun Berrakçay, “59 doğumda 1 tanı alındığı bilinen otizmli çocuklar ve ailelerine yol gösterici olabilmek, ailelerin çocuklarına olan güvenlerini ve kendi motivasyonlarını üst seviyelere çıkarmak, diğer ailelere örnek model oluşturabilmek, kendilerine olanak verildiğinde otizmli bireylerin neler yapabileceklerini göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına İZOT olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun söyledikleri şarkılar ve solo performanslar salonda eğlenceli ve duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Konser otizmli çocuklar ve ailelerinin sahneye çıkıp hep birlikte şarkı söylemeleri ile sona erdi.

Etkinlik Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aslı Akman ve öğrencilerinin yaptıkları taş boyamaların otizmli çocuklara hediye edilmesi ile son buldu.