ADÜ'de özel bireyler için özel materyaller sergisi düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencileri tarafından Eğitim Fakültesi'nde özel materyal sergisi gerçekleştirdi.

Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Dersi çerçevesinde, Öğr. Gör. İbrahim Çoban'ın koordinatörlüğünde Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri materyallerden oluşan sergiye; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, özel eğitim okullarında görevli öğretmenler ve Eğitim Fakültesi öğrencileri katıldı.

Özel gereksinimli bireylere okuma-yazma, matematik ve günlük yaşam becerileri gibi bağımsız yaşamda gerekli olan becerileri kazandırmak amacıyla özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanan özel materyaller yoğun ilgi gördü. Sergi, özel gereksinimli bireyler için yapılan her çalışmanın engelsiz bir yaşam için önemini bir kez daha hatırlattı.