ADÜ'de 'Paylaşım' adlı heykel sergisi açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Anasanat Dalı öğrencileri ve Aydın Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı ‘Paylaşım' adlı heykel sergisi, ADÜ Tıp Fakültesi'nde açıldı.

Sergi sayesinde üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sanatsal bir bağ kurulduğunu belirten Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Anasanat Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Şençiçek, “6 aylık bir çalışmanın sonucunda oluşturulan bu ortak sergide Blog Ytong malzemeden çeşitli el aletleri kullanarak oyuldu ve şekillendirildi. Amacımız öğrencilere sanatı sevdirmek, heykel sanatını öğretmek ve tanıtmak” dedi.

30 Aydın Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisinin ve 5 Eğitim Fakültesi öğrencisinin eserinin bulunduğu sergide, malzemelerde gaz beton kullanıldı.