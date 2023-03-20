ADÜ'de Rektör yardımcıları belli oldu

Dr. Bülent Kent'in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) rektör olarak atanmasının ardından yeni rektör yardımcıları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ADÜ Rektörlüğüne atanan Hukukçu Dr. Bülent Kent, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Rektör Kent'in ardından yeni rektör yardımcılarının da isimleri belli oldu. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/a, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 4/a maddeleri gereğince Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Akyol ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cumali Öksüz rektör yardımcılığı görevine atandı.