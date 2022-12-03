ADÜ'de ‘Rektörümle Buluşuyorum' toplantıları başladı

Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında düzenlenecek olan ‘Rektörümle Buluşuyorum' toplantılarının ilki Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

ADÜ çatısı altında rektör ile akademik ve idari personeli buluşturarak ADÜ'nün gelişimi için fikir ortaklığı yapılmasını amaçlayan toplantıların ilkinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; İletişim Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi personeliyle bir araya geldi. Kurumsal aidiyet kavramının ön plana çıkarıldığı toplantının moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu yaparken, toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, ilgili fakülte dekanları, genel sekreter yardımcıları ile akademik-idari personel katılım gösterdi.

Dayanışma ve bir arada olma olgusunun, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin işleyiş mekanizmasında önem taşıdığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu tür toplantıların Üniversite personelinin çalışma performansı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Yakın gelecekte personelin ihtiyaçlarına yönelik planlamaları olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, personelin moral motivasyonunu yükseltecek toplantı, eğitim ve benzeri faaliyetlerin artacağına, bilimsel başarının yanında psikososyal başarıya da önem verileceğine işaret etti.

2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'na göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 4 yıllık verilerini de katılımcılarla paylaşan Rektör Aldemir, 'Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın' ve 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' alanında üniversite olarak başarı grafiğinin yükseldiğine değindi. Bu başarıda herkesin emeği olduğunun altını çizen Aldemir, ADÜ ailesinin bir bireyi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Kurumsal değerlerimize sahip çıkarak, öğrenci odaklı kampüs yaşamı ekseninde kampüslerin daha hareketli yaşam alanları haline getirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Rektör Aldemir toplantı sonunda personelin talep ve önerilerini dinledi.