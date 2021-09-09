ADÜ'de sağlığına kavuşan Bahar bebek artık rahatça nefes alabilecek

Dr. Yeşim Başal tarafından yapılan trakeal balon dilatasyon ameliyatı ile Bahar bebeğin soluk borusundan rahat nefes alması sağlandı.

Doğumundan beri var olan solunum sıkıntısı ve buna bağlı beslenme sorunları nedeni ile dış merkezlerde takip edilen Bahar bebek, geçirdiği son atakla ADÜ Hastanesi'ndeki çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Entube edilerek yoğun bakımda tedavisi başlanan Bahar bebeğe yapılan KBB değerlendirmesi sonucunda binde 8-9 sıklıkta görülen ve ancak ameliyathanede yapılan muayenelerle tanısı konulabilen doğumsal subglottik stenoz (gırtlak altı darlık) tanısı kondu. Tedavisi için gereken malzemeler ADÜ Hastanesi tarafından Başhekim Vekili Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'ın desteği ile Bahar bebek için özel olarak alındı. ADÜ KBB öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Başal tarafından yapılan trakeal balon dilatasyon ameliyatı ile hastanın soluk borusundan rahat nefes alması sağlandı. Ameliyat öncesi ciddi nefes darlığı yaşayan, ağızdan beslenemeyen ve ses çıkaramayan Bahar bebek ameliyat sonrası ailesi ile beraber teşekkür ziyaretinde bulundu.

Baba Emrah Akkan ve Anne Gülcan Akkan, “Ameliyatımızı gerçekleştiren KBB Anabilim dalı üyelerinden Doç. Dr. Yeşim Başal'a, Prof. Dr. Sema Başak ve Doç. Dr Aylin Eryılmaz'a, kızımızın yoğun bakım sürecindeki takip ve tedavi için Dr. Öğr. Üyesi Elif Çelik ile tüm destekleri için de Başhekim Vekili Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'a teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun, çocuğumuz artık rahatça nefes alabiliyor“ şeklinde konuştu.