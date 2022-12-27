ADÜ'de 'Şehir Sağlığı Günleri Online Etkinliği' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çevre Sağlığı (Disiplinler arası) Ana Bilim Dalı ile Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞESAM) iş birliğinde, 'Şehir Sağlığı Günleri-3, Tek Sağlık' adı altında online etkinlik düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı gibi uluslararası örgütlerin birlikte hazırlamış oldukları ‘Tek Sağlık' konulu raporun ana başlığı içerisinde yer alan insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına dikkat çekilmek istenen etkinlik, ŞESAM Müdürü ve Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz'ın açılış konuşması ile başladı.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte; insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı için farklı meslek ve disiplinlerin ‘Tek Sağlık' açısından hep birlikte çalışılmasının, ileride yaşanabilecek pandemileri önleme noktasında son derece önemli olduğu vurgulandı. Davetli kişilerin sunumlarını gerçekleştirmeleri ile birlikte etkinlik son buldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen sunum sahibi Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, moderatör olarak katkı sağlayan Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli öğretim elemanları, ŞEŞAM Yönetim Kurulu üyeleri, ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğrencileri ile misafir olarak katkı sağlayan Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Taştan ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Ağ Koordinatörü Nalan Fidan katılım gösterdi.