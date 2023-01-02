ADÜ'de ‘Taşların Dili' sergisi, sanatseverlerle buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen ve Sanatçı Ahmet Keleşoğlu tarafından hazırlanan ‘Taşların Dili' sergisinin açılış töreni Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleşti.

Serginin ADÜ'de 2023 yılında gerçekleşen ilk etkinlik olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Sanatın, yerli ve milli eksende ilerlemesi toplumsal açıdan büyük bir gurur ve teşvik edici bir özgüveni ortaya çıkartmıştır. Bu amaçla toplumda sanat ve sanatçıya verilen değer her geçen gün artmaktadır" dedi.

Serginin en büyük özelliğinin, eserlerin tamamının deniz kenarından toplanan doğal taşlardan oluşması olduğunu söyleyen Ahmet Keleşoğlu, “Barınaklar yapıp içine girdiğimiz, duvarlar örüp kendimizi koruduğumuz, üzerine basıp yollarda yürüdüğümüz taşlar ve sonunda başucumuzda sonsuza dek bizi bekleyen taşlar, yaşamımızın tam bir parçasıdır aslında. Taşların farklı şekillere dönüşerek yaşamın bir parçasıymış gibi hareketlenmesi beni çok mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e sergide bulunan tüm tasarımları ve ortaya çıkış hikayelerini anlatan Ahmet Keleşoğlu'nun sergisi, 2-6 Ocak 2023 tarihleri arasında fuaye alanında sanatseverlere açık olacak.