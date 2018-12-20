ADÜ'de ‘Tıp Mühendisliği' konuşuldu

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen “Klinik İnovasyon Yöntemi Olarak Biyotasarım” adlı konferans, Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Konferansa Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Akın konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Akın, Tıp ve Mühendislik alanlarının birlikte çalışarak tıbbi araç ve gereçlerin yapımı, imalatı, tasarımı, yazılımı ve biyotasarım konularında başarılı olabileceklerini anlattı.

Konferans öncesinde Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Ata Akın, biyotasarım konusunda Rektör Bircan'a bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Prof. Dr. Akın ile bir süre sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından başlayan konferansta Prof. Dr. Akın, Tıp Mühendisliği'nin Tıp ile olan ilişkilerine dikkat çekerek Biyomedikal Mühendislik ve ilaç fizyolojisi ile ilgili süreçleri anlattı. Tıp Mühendisliği'nin temel hedefinin Tıp alanındaki temel gereksinimlerin karşılanması yönünde çözümler üretmek olduğunu vurgulayan Akın, hekimlerin Tıp Mühendisleri ile iletişim geçerek çalışmaları halinde başarılı sonuçlar alabileceğini söyledi.

Konferansın sonunda Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özge Çevik katkılarından dolayı Prof. Dr. Akın'a teşekkür ederek çiçek verdi.