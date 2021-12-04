ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Serkan Öncü, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Filiz Abacıgil, Doç. Dr. Songül Çildağ, öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencileri katıldı. Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Serkan Öncü'nün açılış konuşmasının ardından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Tosun konuşma yaptı.

Tıpta uzmanlık eğitimi alan asistanlara, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK), tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı, hastane yönetimi bilgi sistemi ve elektronik belge yönetimi sistemleri konularında sunumlar yapıldı.

Program, katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.