ADÜ'de ‘Travmalı Hastaya Yaklaşım Eğitimi' düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Aydın İl Başkanlığı iş birliği ile İlk ve Acil Yardım Programı birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Travmalı Hastaya Yaklaşım Eğitimi' gerçekleşti.

Eğitimde, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Şube Müdürü Paramedik Harun Doğruöz ve Paramedik İbrahim Gökçe göğüs, batın ve pelvis travmaları konularında bilgiler verirken, PARHAD üyesi Paramedik Ayşegül Koca ise meslek hayatında karşılaştığı travma vakalarındaki bilgi ve beceriye dayalı tecrübelerini öğrencilere aktardı.

Hastane öncesi sağlık hizmetleri kapsamında yüksekokul öğrencilerinin klinikte ve sahada en çok karşılaşacakları vakalara yönelik olarak düzenlenen eğitimde, kanıt temelli rehberler baz alınarak öğrencilere alana yönelik son bilgiler sunuldu. Bir gün süren eğitimin sonunda öğrencilerin mesleklerine yönelik olarak sordukları sorular da eğitmenler tarafından cevaplanarak meslek adayları ile meslek üyeleri arasında etkili bir iletişimin kurulması sağlandı. Eğitmenlere teşekkür belgeleri verilerek eğitim son buldu.