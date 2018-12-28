İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ'de Türk Sanat Müziği konseri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.


ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilingir'in şefliğini üstlendiği konsere, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, akademik ve idari personelimizin yanı sıra, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. Türk Sanat Musikisine ait birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği konserde, dinleyicilerin de eserlere eşlik etmesiyle eğlenceli dakikalar yaşandı.


Konser, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'ın Koro Şefi Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilingir'e teşekkür belgesi vermesinin ardından renkli görüntülerle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.