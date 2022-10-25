ADÜ'de 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. Yıldönümü Paneli' düzenlendi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 99. Yıldönümü' paneli Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Panele ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Aslıhan Büyüköztürk Karul, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hacer Parlak ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bülent Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Berivan Binay, Köşk MYO Müdür V. Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman'ın yanı sıra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Faruk Uludağlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel açılış konuşmasını yapan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can, “Atatürk'ün genç ve sağlıklı nesiller yetiştirmek, ülke ve milletin çağdaşı toplumlarda olduğu gibi beslenme, sağlığın korunması konularında yaptıkları ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler hakkında düşüncelerini konuşacağız. Panele katkı veren panelistlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim. Üyesi Doç. Dr. Filiz Yıldız Akgül 'Atatürk Dönemi Süt Sektöründeki Gelişmeler', Köşk Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül 'Atatürk Dönemi'nde Zirai Alanda Makineleşme', Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Şeker 'Atatürk Dönemi Sağlık Politikaları', Uzman Tarihçi Seher Büyükbaş ise 'Atatürk Cumhuriyet ve Gençlik' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelde son olarak ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, cumhuriyetin sağlam temeller üzerine inşaa edildiğini belirterek, özellikle kuru tarım konusunda yapılan yeniliklerin bile günümüzde halen günün ekonomik ve teknik şartlarında yeniden işletilip değerlendirildiğini söyledi.

Soru-cevap kısmının ardından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilirken; toplu fotoğraf çekiminin ardından panel sona erdi.