AD?'de uluslararas? akademik dergilerde yay?n yapmak anlat?ld?

Ayd?n Adnan Menderes Anadolu ?niversitesi (AD?) K?t?phane ve Dok?mantasyon Daire Ba?kanl??? taraf?ndan, Merkez K?t?phane Konferans Salonu'nda tarihinde ?Wiley Yazar Seminerleri Uluslararas? Akademik Dergilerde Yay?n Yapmak: Ad?m Ad?m Bir Rehber? semineri verildi.

Wiley Yay?nevi E?itim Sorumlusu Duygu Pa?al? taraf?ndan verilen seminere akademisyenler ve ??renciler kat?ld?.

Bilimsel dergilerde makale yazma konusunun tart???ld??? seminerde, E?itim Sorumlusu Pa?al?, kat?l?mc?lara; ?Neden yay?n yap?l?r? Makale yazma, sunum ve hakem de?erlendirmesi, bas?m a?amas? ve telif haklar?' gibi konularda bilgiler verdi.

Pa?al?, seminerde ?niversitemizin olduk?a iyi bir Wiley kullan?c? kitlesine sahip oldu?unu belirtti. Wiley ile 1997'den beri 160'dan fazla dergiye tam metin olarak eri?ilebiliyor.

Makale yazmaya yeni ba?layanlar ve kendini geli?tirmek isteyenlere hitap eden etkinlikte iyi bir makale nas?l olur, bir makalenin yay?nlanma s?recinde dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verildi.

Seminer sonunda ??retim ?yeleri makale yay?n? ile ilgili kendi deneyim ve sorunlar?n? payla?t?lar. Kat?l?mc?lar?n sorular?n?n cevaplanmas?yla biten etkinli?e ??retim ?yeleri, y?ksek lisans ve doktora ??rencileri kat?ld?.

Ara?t?rmac?lar e?itim sunusuna https://kutuphane.adu.edu.tr/webfolders/BilimselMakaleYazimi.pdf adresinden ula?abilirler.