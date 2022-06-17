ADÜ'de yapılan kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Dr. Berent Dişcigil, kanama eğilimi olan hastada biküspit aort kapak tamirini başarıyla gerçekleştirerek sağlığına kavuşturdu.

ADÜ Hastanesi'ne nefes darlığı şikayeti ile başvuran 65 yaşındaki Ekrem Özdemir'in kalbinden çıkan ana atardamarında (aort) anevrizma (balonlaşma) ile aort kapağında yapısal bozukluğa (biküspit aort) bağlı ileri derecede yetmezlik saptandı. Kanamaya eğilim (von Willebrand) hastalığı da saptanan Ekrem Özdemir geçirdiği başarılı bir kalp ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent Dişcigil, “Hastamız Ekrem Özdemir'in doğuştan bozuk olan aort kapağını protez kapak ile değiştirmemiz gerekiyordu. Ancak hastamızda genetik olarak kanamaya eğilim (von Willebrand) hastalığı da mevcuttu. Yani protez kapak sonrası kullanması gerekli olan kan sulandırıcı ilaçları kullanamayacaktı. Kapak tamiri tek seçenek idi. Hastamızı açık kalp ameliyatına aldık, biküspit aort kapağını önce tamir ettik sonra tamir ettiğimiz bu kapağı koruyarak aortun balonlaşan kök kısmını tamamıyla çıkardık ve suni damar ile yeniden aort damarı oluşturduk. Böylece hastamızın hem aort damarının yırtılma riskini ortadan kaldırdık hem de protez kapağa bağlı kanama risklerinden korumuş olduk. Bu ameliyat, kalp cerrahisinin teknik olarak en zor ameliyatlarının başında gelir. Dünyada yalnızca deneyimli kalp merkezlerinde uygulanabilen bu ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmiş olmaktan öncelikle hastamızın sağlığına kavuşmuş olmasından dolayı mutluyum" dedi.

Prof. Dr. Dişcigil, multidisipliner yaklaşımın başarı için şart olduğunu, hastanın sağlığına kavuşmasında anestezi, kardiyoloji, hematoloji, göğüs hastalıkları, nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere hastanedeki tüm birimlerin çok önemli katkıları olduğunu sözlerine ekledi.

Ekrem Özdemir'i ziyaret eden ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, ADÜ Hastanesi'nin bu denli kompleks ameliyatları gerçekleştirebilecek yetkinliğe ulaşmış olmasının Aydın ili ve çevresi için önemli bir kazanım olduğunu belirterek öğretim üyesi ve ekibini tebrik etti.