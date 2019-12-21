AD?'de Ya?am kurtarma zinciri ve ileri ya?am deste?i e?itimi ger?ekle?ti

Ayd?n Adnan Menderes ?niversitesi (AD?) S?ke Sa?l?k Hizmetleri Meslek Y?ksekokulu'da (MYO) Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsam?nda Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimi Dr. Mustafa Yorganc? taraf?ndan iki a?amal? e?itim ger?ekle?tirildi.

S?ke Sa?l?k Hizmetleri MYO M?d?r? Do?. Dr. Emine Ger?ek konu?mas?nda, her e?itim-??retim d?neminde ilk ve acil yard?m program? ??rencilerine y?nelik olarak kurs, panel, sempozyum ve interaktif sim?lasyon uygulamalar?n?n yer ald??? e?itimleri d?zenlemeye devam ederek, ??rencilerin daha nitelikli birer sa?l?k profesyoneli olabilmeleri i?in destek olacaklar?n? vurgulad?.

Dr. Mustafa Yorganc? ?Ya?am Kurtarma Zinciri' e?itiminde, kalbi ve solunumu duran bir ki?iye olay an?nda do?ru ad?mlarla yakla??mda bulunulmas?n?n hayatta kalma s?recinin devaml?l???n? sa?lamada ?ok ?nemli oldu?unun alt?n? ?izdi. Yorganc?'n?n ya?am kurtarma zincirinin asl?nda ya?amda kalma zinciri oldu?unu, ilk dakikalar?n ?ncelikle beyin ve hayati organlar?n oksijenlenmesinde ?nemini aktarmas?n?n ard?ndan, g?ncel ya?amda kar??la??lan do?ru ve yanl?? olan yakla??mlar tiyatro ekibinde yer alan ??rencilerin g?sterisiyle izleyicilere sunuldu.

Mesleki Beceri Laboratuvar?'nda yer alan maket ve ekipmanlar kullan?larak ger?ekle?en ??leri Ya?am Deste?i' e?itimi, uygulamal? bir ?ekilde ?? ki?ilik ekipler kurulmas?yla ger?ekle?ti. E?itimde, ??rencilerimize e?itim s?recinde do?ru ve hatal? uygulamalar? fark etme, ileri ya?am deste?i lideri olabilme, zaman y?netimi ve etkin karar verme ve giri?imleri do?ru y?netmenin, ya?am?n kritik an?n? olu?turdu?una y?nelik fark?ndal?k kazand?r?ld?. Y?ksekokul ??rencilerinden e?itim ile ilgili geribildirim al?narak e?itim son buldu.

E?itimlerin ard?ndan Dr. Mustafa Yorganc?, ?zverili yakla??m?ndan dolay? y?ksekokul y?netimi ve akademik personeline te?ekk?rlerini sundu?u bir konu?ma yapt?.

?ki a?amadan olu?an e?itim; Y?ksekokul M?d?r? Do?. Dr. Emine Ger?ek'in Dr. Mustafa Yorganc?'ya plaket ve te?ekk?r belgesini, y?ksekokul akademik personelinin ??rencilerden olu?an tiyatro ekibine ve e?itime kat?lan ??rencilere te?ekk?r ve kat?l?m belgelerini vermesi ile sona erdi.