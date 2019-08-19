ADÜ'de yeni kayıt heyecanı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, tercihini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden (ADÜ) yana kullanarak yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını yaptırmak için Aydın'a gelmeye başladı.

Kayıtlarını, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında kazandıkları fakülteye veya meslek yüksekokuluna bizzat gelerek yapabilecek olan öğrenciler, kayıt sırasında kendilerine verilen ADÜ'yü tanıtıcı broşürler sayesinde merak ettikleri sorulara cevap bulabilecek. Ayrıca kayıt dönemi boyunca, Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dağıtılan broşürlerle terör örgütleri ve illegal yapılara karşı öğrencilerin dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, öğrencilere güvenli bir üniversite ortamı için bilgilendirmeler yapılacak.

“Hoş geldin ADÜ'lü”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin Türkiye'nin en güzide öğretim kurumları arasında yer alarak yükselen bir başarı grafiğine sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilere seslenerek; “Bizim, geleceğimizin mimarı gençlerimize güvenimiz tamdır. Attığımız her adımda sizlerin de yanımızda olması temennisiyle, çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına sizleri sevgiyle kucaklıyor, ADÜ'deki eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. ADÜ'ye hoş geldiniz” dedi.

12 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor

Geçtiğimiz yıl programlardaki doluluk oranı ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir başarı yakalayan ADÜ'ye, bu yıl 12 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. 23 Ağustos'a kadar yüz yüze kayıt işlemlerini yapabilecek olan öğrenciler, 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında http://yenikayit.adu.edu.tr adresinden giriş yaparak ders kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Önümüzdeki günlerde ek tercih ve yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile tüm bölüm ve programlarda yakalanan doluluk oranı başarısının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.