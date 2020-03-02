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ADÜ'de ziraat mühendisi istihdamında Tarım Kredi Kooperatifi'nin önemi konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesinde 200 Nolu Aydın Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yalçın Ongun tarafından “Tarımsal Üretimde Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rolü ve Ziraat Mühendisliği İstihdamı” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Ziraat Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarının katıldığı toplantıda, Yalçın Ongun ve uzmanlar tarafından ziraat mühendisi adayı ADÜ öğrencilerine kooperatifçilik, kooperatiflerin tarım sektöründeki etkisi, iştirakleri, personel yapısı ve yeni istihdamlardaki işgücü kriterleri gibi konularda bilgiler aktarıldı.


Toplantıda söz alan Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın Tarım Kredi Kooperatifi ile yıllık bitkisel ve hayvansal üretimden 2.5 milyon TL dolayında tarımsal ürün alışverişlerinin olduğunu, tarım kredi ile ülke üretimine ve üreticisine önemli üretimler sağladıklarını, önümüzdeki dönemlerde bu ilişkilerin daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti. Panelin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Kooperatif Müdürü Yalçın Ongun'a plaketi, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu tarafından verildi.

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