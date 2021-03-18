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ADÜ'den 18 Mart'a özel video

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla özel bir video hazırladı.


Üniversite, Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanını savaşın geçtiği tarihi mekanda çektiği özel videolarla anlattı. Bir bölümü Çanakkale şehir merkezinde çekilen videonun diğer bölümleri tarihi alanda gerçekleştirildi. Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çekimler 2 gün sürdü.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptığı açıklamada, “Bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale. Onlar için bir savaş, bizim için bir destanın adıdır. Bu topraklarda nefes aldığımız sürece, bağımsızlık meşalemiz hiç sönmeyecek.” dedi.


Video, üniversitenin ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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