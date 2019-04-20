ADÜ'den araştırma ve proje yarışması atağı

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Gül Ünal Çoban ve Araş. Gör. Dr. Zekiye Özgür ve üniversite personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitelerin nitelikli eğitim öğretim sunarak teori ve pratiğin bağlarını içselleştirmiş, alanında meslek profesyonelleri yetiştirmenin yanı sıra, araştırarak, bilgi üreterek topluma hizmet etmeyi amaçladığını vurguladı. Bu bilinçle hareket etmenin gelişim, başarı ve istikrarın ön koşulu olduğunu ifade eden Aldemir, “Varlık sebebimiz olan öğrencilerimizin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik projeler üretmelerini teşvik etmek amacıyla yönetim olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgiyi elde tutanın; siyaset, askeri ve ekonomik düzlemde ön plana çıktığı günümüz dünyasında bilimsel araştırma tekniklerini öğrenmek, markalaşma, patent sahipliği ve bunların ekonomik güce dönüştürülmesi çok önemli bir yer tutmaktadır” diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilere, özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel çözümler üretmeleri gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu etkinliklerde yüz ağartıcı sonuçlar alınması için gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Prof. Dr. Gül Ünal Çoban ve Arş. Gör. Dr. Zekiye Özgür, bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan "TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları" konusunda sunum yaptı.

Başvurular 10 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek

Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorilerinde başvuruların açıldığını belirten Prof. Dr. Gül Ünal Çoban, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuruların devam edeceğini söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin çok basit nedenlerden dolayı elenebildiğine dikkat çeken Arş. Gör. Zekiye Özgür, yarışmalarda öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları anlattı. Projelerin özgünlük, katma değer, yöntem ve süreç, uygulanabilirlik kıstaslarına göre değerlendirileceğinin altını çizen Özgür, proje hazırlanması konusunda da bilgiler verdi.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Gül Ünal Çoban ve Arş. Gör. Dr. Zekiye Özgür'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi vermesi ile son buldu.