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ADÜ'den İl Emniyet Teşkilatına eğitim desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde görev yapan trafik polislerine iletişim konularında eğitim verdi.



ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen eğitim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. Hale Bozkurt ve Arş. Gör. Kudret Akın Toker tarafından verildi. Eğitim, ‘Polis Halkla İlişkiler ve İletişimin Amaçları', ‘Etkili İletişim Tekniklerinin Önemi ile İletişim Yöntem ve Becerileri', ‘İletişimi Etkileyen Faktörler ve Çatışma Nedenleri', ‘Stres, Öfke ve Baş Edebilme Yöntemleri' konularında gerçekleşti.

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