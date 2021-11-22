ADÜ'lü gençler Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti

Dr. Umut Tuncer, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerini Didim Apollon Tapınağı'nda misafir etti.

Aydın İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, ADÜ öğrencilerine Apollon Tapınağı hakkında bilgi verdikten sonra turizmde tanıtımın önemi hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını cevapladı.

Tuncer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizmde dünyadaki yerinden bahsederek, "2019 yılında Türkiye'ye 52 buçuk milyon turist geliyor. 2020 yılında Mart ayına kadar dünyanın en çok turist gelen 4 ülkesiyiz. Muhtemelen 2020 yılını ilk 5'te tamamladık. Mart ayında bildiğiniz gibi pandemi başlıyor. Pandemiden sonra istatistikler allak bullak oluyor. En çok etkilenen sektör turizm oluyor. Neden? Çünkü turizm insan hareketi ile ilgili, insanlar hastalık korkusuyla hareket etmeyi hem yasal yaptırımlarla hem kendi hissettikleri ile durduruyorlar. Bırak ülkeler arası geçişi, bırak şehirler arası geçişi, komşu komşuya binasında kapıdan kapıya geçişi durduruyor değil mi? Onun etkisi ile tabii turizm tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor bir süreç yaşıyor. 2019 yılında Aydın 1 milyon 650 bin turist ağırlamış, güzel rakam 2020 yılında 300 bine düştük. 2020 yılında bakanlığımız bildiğiniz gibi Mehmet Nuri Ersoy'a teslim ediliyor. Bakanımız aynı zamanda bir turizm duayeni biliyor muydunuz? Güvenli turizm sertifikası ile biz tesisleri güvenlik turizm sertifikasıyla belgelendirdik. Tesislerin o belgeyi alabilmek için ne yapmaları gerekliydi? Dezenfektasyon, sosyal mesafe, hijyenik kurallar, hangi malzemeleri kullanacaklar bir grup liste verdik ellerine ve uygulayıp uygulamadıklarını, bu listeyi gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini denetledik. Gerçekleştirenlere turizm belgesi ile belgeledik. Belgeyi alamayanların da faaliyete geçmesine izin vermedik. Dolayısıyla bir marka oluşturduk. Ben o zaman göreve yeni gelmiştim 2020 yılının Haziran ayında göreve başladım. Benim de kısmetime, şansıma bakanlığımız 60 kişilik bir Alman tur operatörü ve influenza etkili sosyal medya fenomeni 160 kişilik grubu Türkiye'yi gezdiriyordu. O zaman ben de

yeni il müdürü olduğum için Aydın'a, Kuşadası'na şiddetle davet ettik. 60 kişilik grubu biz Aydın'da otellerimizi, Didim'de otellerimizi, Kuşadası'nda otellerimizi gezdirdik. Onlara Güvenli turizm sertifikasını anlattık. Bunlar memleketlerine döndü hem sosyal medya hesaplarını ki sosyal medya konvansiyonel medyadan çok daha önemli günümüzde bunu zaten biliyorsunuz. Türkiye'yi pazarlamak anlamında güzel kanallar kurduk, güzel çıktılar aldık. 2021' in hemen başında Ocak ayında Balkan pazarından, Kuşadası'na özel bir ilgi olduğunu fark ettik. Tur operatörleri geldi bize bunu anlattı. Aydın'a bakanlığımız tanıtma genel müdürlüğümüz Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan da bizim onlara sunduğumuz proje ile milyonlarca Euro'luk reklam yaptılar. Milyonlarca Euro'luk reklamla biz bu sene Kuşadası'nda sadece Kuşadası'nda 300 binin üzerinde Balkanlı turisti ağırladık. Tanıtım olduğu sürece turist geliyor" dedi.