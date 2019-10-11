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ADÜ'lü minikler kuş evi yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturdukları ahşap kuş evlerini boyayarak, Anaokulu çevresindeki ağaçlara astılar.


‘Kuşlarınız sıcak yuvalarına kavuşacak' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 2-6 yaş grubu minikler, kuşlara barınak yaparak soğuk havalarda üşümelerine engel olmayı hedefledi.


Kuş evi geleneğini yeniden canlandırıp doğaya katkıda bulunmak için etkinliği düzenlediklerini belirten okul yönetimi, bu sayede öğrencilerin merhamet ve iyilik duygularını canlı tutarak, hayvansever bir birey olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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