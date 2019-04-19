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ADÜ'lü miniklerin sergisi beğeni topladı

Adnan Menderes Üniversitesi Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları resim ve sanat etkinliklerinden oluşan serginin açılışı, Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları resim ve sanat etkinliklerinden oluşan serginin açılışı, Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleşti.


Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kesilen kurdele ile açılışı yapılan sergiye, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve öğrenci velileri katıldı.


Çocukların emeğinin ve uğraşlarının takdir edilmesi gerektiğini belirten Genel Sekreter Baki Aslantaş, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışın ardından aileler ile birlikte sergi gezilirken, 3-6 yaş grubundaki çocukların çeşitli konularda yaptığı bireysel çalışmaları içeren sergi büyük beğeni topladı.

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