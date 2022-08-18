ADÜ'lü öğrencilere ücretsiz psikolojik destek imkanı

Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 3 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen toplantısı ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) olarak yenilenen adı ile hizmetlerine devam edecek.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin temel amacı, öğrencilerin bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki yönden gelişmelerine destek olmak, öğrencilerin çok yönlü gelişmelerine paralel olarak, eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli problemlere yönelik destekleyici çalışmalar yürütmektir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kuzucu, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamaya çalışırken sosyal, kültürel, akademik ve duygusal alanlarda bir takım sorunlar yaşamalarının doğal olduğunu belirterek bu sorunlarla başa çıkmada öğrencilere yardımcı olmanın merkezin öncelikli amaçları arasında olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Yaşar Kuzucu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Araştırma-Planlama Birimi, Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi, Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Birimi, Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Birimi, Kariyer Geliştirme Birimi, Bağımlılık Birimi olmak üzere beş birimden oluştuğunu belirtti.

Doç. Dr. Kuzucu, “Araştırma-Planlama Birimi, üniversite öğrencilerinin aktif olarak katılabileceği bilimsel araştırmalar ve etkinlikler düzenler. Gençlerin çeşitli beklenti ve sorunlarının belirlenmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapar. Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi, öğrencilerin ders dışı zamanlarında uğraşabileceği sosyal-kültürel etkinliklerin üniversite bünyesinde planlanmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Birim Sorumlusu PDRM'i temsilen ADÜ Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu üyesi olarak görevli olduğundan belirtilen amaçların çözümü konusu işbirliği ile ele alınmaktadır. Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Birimi, gençlerin psikolojik ya da akademik sorunlarının çözümüne yönelik bireysel ve grup terapisi şeklinde çeşitli hizmetler sunar. Ayrıca kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak konularda seminer, panel ve benzeri çalışmaları düzenler. Kariyer Geliştirme Birimi, gençlere mesleki gelişimlerinde ve kariyer planlarında destek sunar. Bağımlılık Birimi, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde önleyici ve koruyucu hizmetler sunar. Bu amaçla araştırma inceleme yapar, konuyla ilgili bilgilendirici seminer ve konferans düzenler ve tedavi konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar” sözleri ile birimlerin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Gizlilik, bireysel farklılıklara saygı, güvenilirlik, yetkinlik ve eşitlik ilkeleri ile hareket ettiklerini belirten Doç. Dr. Kuzucu, “Merkezimizin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden tüm öğrencilerimiz ücretsiz olarak, telefon, mail yoluyla ya da bizzat merkezimize gelerek randevu alarak yararlanabilirler” dedi.