ADÜ'lü öğretim elemanının kitabı yayımlandı

Öğr. Üyesi Didem Aydoğan'ın ‘Okullarda Yılmazlığı Güçlendirme El Kitabı Tüm Okul Yaklaşımı' adlı kitabı yayımlandı.

Kitap, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında hazırlanan “Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan ergenlerde yılmazlığı güçlendirme programının geliştirilmesi'' başlıklı proje çalışması kapsamında düzenlendi. On bir ay süre ile projenin süpervizörü aynı zamanda kitabın diğer yazarı Dr. Suna Eryiğit Madzwamuse'nın danışmanlığında ve Profesör Angie Hart'ın destekleriyle, İngiltere Brighton Üniversitesi, Sosyal Adalet için Yılmazlık Araştırma Merkezinde, (Center of Resilience for Socail Justice) ‘Yılmazlık' üzerine teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda oluşturuldu.

Dr. Öğr. Üyesi Didem Aydoğan, yayımlanan kitabı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bazı insanların yaşam öykülerine tanık olduğumuzda ya da onları dinlediğimizde şaşkınlık içinde ama bir o kadar da hayran kalarak, bu kişilerin hayata nasıl sımsıkı tutunmaya çalıştıklarını anlamaya çalışırız. Özellikle okul ortamında çalışan biz eğitimcilerin, yaşadığı onca riskin ve olumsuzluğun üstesinden gelerek eskisine göre daha güçlü olan, yüksek akademik başarı sergileyen öğrencileri olmuştur. Peki, nasıl oluyor da yaşamında pek çok olumsuzluğa rağmen bazı öğrenciler bu durumu fırsata çevirip yeni bir dönüşüm ile yaşama tutunuyorlar? Biz bu kitap aracılığıyla psikolojik danışmanlar, eğitim gönüllüleri (okul yöneticileri ve öğretmenler), akademisyenler, politika geliştiriciler olarak bütün öğrencilerimizi ama özellikle dezavantajlı ve zor koşullar altında yaşayan öğrencilerimizi, hayata en iyi şekilde hazırlamak için hep birlikte ne yapabiliriz düşüncesine odaklanmak istedik” dedi.

Tüm okul yaklaşımına dayalı yılmazlığı güçlendirme el kitabının okullarda psikolojik danışmanların halihazırda uyguladıkları programlarına entegre edebilecekleri şekilde yapılandırıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Didem Aydoğan, var olan uygulamalardan farklı olarak bu el kitabının; psikolojik danışma hizmetlerine, sosyal adalet bakış açısı ile sosyal-ekolojik ve sistem odaklı bir yaklaşım sunduğunu aktardı.