ADÜ'lü öğretim üyeleri AB toplantılarına davet edildi

Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, AB bünyesinde düzenlenecek toplantılara davet edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, Avrupa Birliği'nin “Antisens RNA Terapötiklerinin Dağıtımı” başlıklı COST aksiyonu bünyesinde 11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantılara resmi olarak davet edildiler.

ADÜ'lü akademisyenler; Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan uluslararası uzmanların davet edildiği ‘Model Sistemler ve Toksisite Çalışma Grubu' toplantılarında prostat kanser hücrelerine hedefli ilaç dağıtımı üzerine ADÜ'de yürüttükleri projelerini aktaracak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje çalışmaları hakkında sunumlar yaparak ileriye dönük yeni proje ve ikili iş birliği fırsatları oluşturmaya çalışacaklarını ifade eden öğretim üyeleri, sadece davetli bilim insanlarının katılacağı toplantılarda en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek istediklerini söylediler.