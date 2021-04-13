ADÜ'lü öğretim üyesi iki adet hemşirelik tanısı kabul edildi

Dr. Gülengün Türk'ün, iki hemşirelik tanısı, Uluslararası Tanı Sınıflama Sistemi'ne kabul edildi.

Prof. Dr. Gülengün Türk'ün, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elem Kocaçal ile iş birliği sonucunda uluslararası bir tanı sınıflama sistemi olan NANDA-International'a önerdikleri “Ineffective Lymphedema Self-Management” ve “Ineffective Lymphedema Risk Self-Management” hemşirelik tanıları NANDA-International Nursing Diagnoses Definitions andClassification 2021-2023 kitabında yayınlandı.

Kabul edilen tanılarla hemşirelik taksonomisine katkı sağlandığını belirten Prof. Dr. Gülengün Türk, uluslararası yayınlanan kitapta ülkemizden sadece üç akademisyenin hemşirelik tanılarının yer aldığını söyledi.