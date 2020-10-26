ADÜ'lü öğretim üyesinin çevirisini yaptığı kitap yayınlandı

Dr. Bülent Ulutaş'ın çeviri editörlüğünü yaptığı “Küçük Hayvan Dermatoloji ” adlı kitabı yayınlandı.

Veteriner Dermatoloji alanında önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen Keith A. Hnilica ve Adam P. Patterson un ‘Küçük Hayvan Dermatoloji' adlı kitabı, Prof. Dr. Bülent Ulutaş editörlüğünde Veteriner Fakültesi Öğretim Elamanları Prof. Dr. Hüseyin Voyvoda, Prof. Dr. Murat Sarıerler, Dr. Öğr. Üyesi Gülten Emek Tuna ve Dr. Ceren Dinler'in yer aldığı geniş bir çevirmen ekibi tarafından aslına sadık kalınarak Türkçeye çevrildi.

Kitapta, küçük hayvanları etkileyen 250'den fazla deri hastalığının 1400 adet yüksek kaliteli resimle anlatıldığını belirten Prof. Dr. Bülent Ulutaş, “Klinikte pratik, rutin kullanım için geliştirilmiş olan kitap, ülkemizde bu alandaki eksikliği gidermek açısından büyük bir kaynak oluşturacaktır” dedi.