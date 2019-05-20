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ADÜ'lü öğretim üyesinin kitapları yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Murat Çekilmez'in İzmir İli Aliağa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinde yapılan araştırma, kazılar ve yayınlarla birlikte 2015-2017 yılları arasında yürütülen yüzey araştırmalarında bulunan verileri kapsayan iki ciltlik Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları adlı kitabı yayımlandı.


Öğretim üyesi Doç. Dr. Çekilmez'in Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları kitapları her iki antik kente arkeolojik açıdan farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.


Doç.Dr. Çekilmez'in bir diğer kitabı, “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler” ile Aliağa ve çevresindeki antik kentlerde sürdürülen çalışmaların toplu halde bilim dünyasına kazandırılması amaçlanıyor.

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