ADÜ'lü öğretim üyesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Dr. Mehmet Bozkurt'un danışmanlığını yürüttüğü “Farklı Atıklar ve Substratlar Kullanılarak Yüksek Aktiviteye Sahip Enzimlerin Mikroorganizmalardan Elde Edilmesi ve Sindirimi Kolaylaştırıcı/Arttırıcı Yem Katkı Maddelerinin Geliştirilmesi” adlı proje, TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında 2021-2024 yıları arasında desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. Mehmet Bozkurt, proje kapsamında Zootekni Bölümü ve endüstriyel kimyasalların üretimi konusunda uzmanlaşmış yerli bir firma arasında yapılacak ortak çalışmalar ile üretimi gerçekleştirilecek yem enzimlerinin etlik piliçlerin beslenmesindeki etkilerinin araştırılacağını ifade etti.

Endüstriyel ve zirai atıkların kullanılarak mikroorganizmalardan enzim üretimi ve böylece atıkların değerli ürünlere dönüştürülmesinin amaçlandığını belirten Doç. Dr. Mehmet Bozkurt, “Proje çıktılarının hayvanların sağlığını, verimliliğini, ürün kalitesini ve çevre güvenliğini iyileştirmek suretiyle Ülkemiz tavukçuluk sektörünü desteklemesi ve yem enzimleri konusunda dışa bağımlılığı azaltması hedeflenmektedir” dedi.

Ziraat Fakültesinin proje sayılarında artış olmasının memnuniyeti içerisinde olduğunu ifade eden Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, projesi kabul edilen Doç. Dr. Mehmet Bozkurt'a başarılar diledi.