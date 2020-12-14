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ADÜ'nün 2021 yılı bütçesi 538 milyon TL oldu

TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin 2021 yılı bütçesi 538 milyon 535 bin TL olarak belirlendi.

TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 2021 yılı bütçesi 538 milyon 535 bin TL olarak belirlendi.


TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “TBMM Genel Kurulu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri kapsamında, Adnan Menderes Üniversitemizin 2020 yılı için 446 milyon 010 bin TL olan bütçesi, 2021 yılı için 538 milyon 535 bin olarak kabul edilmiştir. Aydın'ımıza ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

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