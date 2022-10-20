ADÜ'nün de katıldığı 'Uluslararası Alanda Göçmenlerin Topluma Entegrasyonu' etkinliği gerçekleşti

Öğr. Üyesi Salim Kaya'nın ortak yürütücü olarak görev aldığı 'Göçmenlerin Topluma Entegrasyonu' adlı Avrupa Birliği projesi Yunanistan'nın Ioannina şehrinde gerçekleşti.

14 farklı ülkeden 47 katılımcının yer aldığı projeye, Dr. Öğr. Üyesi Salim Kaya, Prof. Dr. Serdal Öğüt, Doç. Dr. Araz Askeroğlu, Öğr. Gör. Şinasi Yaylagül ve Araştırma Görevlisi Seda Eren katıldı. Sosyal hizmet, sivil toplum kuruluşları, gençlerle çalışanlar ve gönüllü çalışmalar başlıkları ile ilintili olarak incelenerek dünyanın her yerindeki göçmenlerin topluma nasıl entegre edilebileceğine yönelik uygulamalı çalışmalarda bulunuldu. Bu projeyle ADÜ'nün uluslararası alanda tanınırlığının daha da arttığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Salim Kaya, göçmenlere yönelik çoklu anlaşmalı işbirliğiyle daha büyük projelerin yakın zamanda yapılacağını belirtti.