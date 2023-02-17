ADÜ'nün deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başlatılan çalışmalar çerçevesinde gıda yardım aracı bölgeye gönderilmek üzere hareket etti.

ADÜ Ziraat Fakültesi ürünlerinin de içinde olduğu, üniversite personeli ve Aydınlı iş insanlarının destek verdiği gıda yardımları ile deprem bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için aşevi kurulması planlanıyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dileyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ ailesi olarak deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber oluyoruz. Topladığımız yardımlarla deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilmek bir nebze de olsa acımızı hafifletiyor. Her şartta zorlukların üstesinden gelen güçlü Türkiye'mizin bu zor günde de tek yürek olacağına inancım tamdır" dedi.